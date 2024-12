361magazine.com - X Factor 20254: vince Mimì Caruso

È la giovane cantante are lo showLa finalissima di X2024, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, ha visto trionfare, 17 anni, originaria di Usmate Velate (Monza-Brianza), in una serata storica che si è svolta per la prima volta all’aperto, nella suggestiva Piazza del Plebiscito a Napoli. La giovane cantante, guidata dal suo giudice Manuel Agnelli, ha superato i Les Votives, classificatisi secondi, seguiti dai PATAGARRI al terzo posto e da Lorenzo Salvetti al quarto. Questo successo segna la prima vittoria di Manuel Agnelli nelle sue sei edizioni da giudice del programma.Il percorso di, cresciuta ascoltando soul e jazz, si distingue per uno stile che spazia dal soul all’indie e perfino all’hip hop. Nel corso del programma, ha emozionato il pubblico con interpretazioni di brani impegnativi, tra cui “Figures” di Jessie Reyez, “Godspeed” di Frank Ocean, “Strange Fruit” di Billie Holiday e “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla.