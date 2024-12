Zonawrestling.net - WWE: Sonya Deville fa discutere con un tweet audace poi eliminato

Leggi su Zonawrestling.net

non è estranea alle polemiche, e le sue ultime uscite su X hanno fatto nuovamente parlare i fan. Dopo il suo infuocato promo riguardante l’avanzamento di Dakota Kai nel Torneo per il WWE Women’s Intercontinental Championship, lasi è rivolta ai critici online, rispondendo con commenti pungenti. Tuttavia, ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione è stato un, poi cancellato, in cui laha fatto un’affermazionesulla sua carriera nel wrestling.Il dramma è iniziato quando un fan, con un account su X che conta solo 80 follower, ha criticato le abilità della: “Migliora sul ring e otterrai queste opportunità. Non è così difficile,” ha twittato l’utente. Lanon ha perso tempo a rispondere: “Ehi Chad con 80 follower che parli di roba strana sulla tua timeline che non ripeterò.