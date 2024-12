Justcalcio.com - Voci, trattative e aggiornamenti per il 5 dicembre

2024-12-06 11:05:01 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato pervenuta in redazione:TRANSFERmarketWEB.com©fotowww.imagephotoagency.itAC MONZA: PETAGNA RINNOVA E RISTRUTTURA IL SUO CONTRATTOAndrea Petagna continuerà il suo percorso con l’AC Monza. Il club ha annunciato ufficialmente il rinnovo contrattuale dell’attaccante italiano, che prevede una ristrutturazione salariale per distribuire i guadagni su un’ulteriore stagione.FC JUVENTUS: ENTRO FINE ANNO IL TRASFERIMENTO PERMANENTE DI CONCEIÇÃOSecondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha già deciso di trattenere Francisco Conceição oltre questa stagione. L’esterno portoghese, firmato in prestito iniziale per 7 milioni di euro la scorsa estate, ha impressionato nei suoi primi mesi a Torino.