Ilrestodelcarlino.it - Via Rialto, tentato omicidio. Confermati 15 anni a Fadl: "Colpì la ex con crudeltà"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si accanì sulla mamma dei suoi tre bambini colpendola al collo con delle forbici, la mattina della Vigili di Natale 2022, in un appartamento di via. E lei, che oggi ha 26, porta ancora i segni di quella violenza. Ora, la Corte d’appello ha ribadito che Mehdidovrà scontare quindici, confermando la condanna di primo grado al trentatreenne. Il quale a gennaio fu condannato con rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena; l’accusa eraaggravato dal legame affettivo con la vittima, dai futili motivi – per la gup tentò di uccidere la compagna "a causa della sua richiesta di non assumere alcolici e stupefacenti davanti ai figli" – e dalla. In appello, il nuovo legale dell’imputato, Ruben Zanella, ha chiesto che cadessero le aggravanti di futili motivi e, sostenendo che l’uomo avesse agito in preda agli effetti di alcol e cocaina e non potesse dunque rendersi conto delle proprie azioni, e una perizia psichiatrica per accertare la capacità di intendere e volere del suo assistito al momento del fatto.