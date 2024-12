Tvpertutti.it - Valeria Marini aggredita come sta: chi è l'uomo e la vicenda

Leggi su Tvpertutti.it

Momenti di terrore per. La celebre showgirl, nella serata di giovedì 5 dicembre 2024, è stata vittima di un tentativo di aggressione nel palazzo in cui risiede, nel centro di Roma. L'episodio si è verificato intorno alle 23, mentre lastava rientrando a casa. Fortunatamente, la prontezza della donna e l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine hanno evitato che la situazione degenerasse.ha raccontato con voce scossa i drammatici momenti vissuti. "Sto bene, ma sono ancora molto turbata", ha dichiarato stamattina. Ha spiegato di aver percepito qualcosa di strano appena entrata nel palazzo: "Le scale erano al buio, tutte le lampadine erano state rotte. Ho sentito dei rumori che mi hanno immediatamente insospettita".Mentre stava salendo, laha avvertito la presenza di qualcuno e ha iniziato a chiamare ad alta voce per cercare di capire se ci fosse qualcuno nei dintorni.