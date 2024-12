Donnaup.it - Torciglioni di sfoglia: l’aperitivo con soli 2 ingredienti pronto in 5 minuti!

Leggi su Donnaup.it

Avete in programma un aperitivo con gli amici di sempre? Preparate questidi pasta!Si tratta di uno strepitoso finger food, da sgranocchiare in compagnia. Altro non sono che lunghi bastoncini simili a grissini, ma ancor più gustosi. Li realizzerete con solo 2: formaggio grattugiato e pastache potrete fare da voi, senza ricorrere aiti rotoli già pronti. Provate questa ricetta, leggerissima, cliccate qui!Scegliete la tipologia di formaggi che preferite, tra parmigiano reggiano, pecorino, grana padano, o qualsiasi prodotto caseario a pasta dura. Il risultato sarà uno snack friabile eto. Farete in un baleno, giusto il tempo di preparare l’impasto (potete cominciare la sera prima!), di ricavare le striscioline, di arrotolarle e di farcirle con il ripieno che preferite, di arricchirle magari con dei semi di papavero e di sesamo.