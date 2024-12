Universalmovies.it - The Agency | La serie tv con Michael Fassbender rinnovata

Showtime ha annunciato di aver rinnovato per una seconda stagione latv The, in Italia trasmessa su Paramount+.L’annuncio è arrivato subito dopo gli ottimi dati di ascolti relativi al debutto su Paramount+ lo scorso 29 novembre (5,1 milioni di visualizzazioni, e record per una premiere sulla piattaforma). Chris McCarthy di Paramount e Showtime ha commentato la scelta, ed ha elogiato il cast e la troupe dellatv così (via Deadline):Il successo di Theè la prova che il nostro nuovo listino di Showtime è concepito per spingere Paramount+ nella sua prossima fase di crescita. Questo risultato dimostra il potere creativo della squadra guidata da i produttori esecutivi George Clooney, Jez Butterworth, Joe Wright e David Glasser, e del nostro incredibile cast, inclusi, Richard Gere, Jodie Turner-Smith e Jeffrey Wright.