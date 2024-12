Oasport.it - Slittino, Leon Haselrieder conferma il suo talento e vince in Coppa del Mondo juniores

Ilnon è acqua e, in questo caso, lo si dovrebbe modificare con ghiaccio. La stagione delladeljunior diha preso il via e in casa Italia ci sono motivi per cui sorridere. Si è dovuto registrare il successo nella tappa d’apertura di La Pagne, in Francia, di, figlio di Oswald(bronzo alle Olimpiadi di Torino 2006 e con quattro medaglie mondiali nel proprio palmarès).Non è una sorpresa in quanto le qualità del diciassettenne altoatesino sono ben note agli addetti ai lavori, citando il suo status di campione olimpico giovanile. Terminata in terza posizione la prima discesa di questo atto inaugurale del circuito giovanile,è riuscito a scalare la graduatoria nella run-2.Con il crono complessivo di 1:31.039, l’azzurrino è stato in grado di prevalere di meno di un battito di ciglia, visto il margine di appena quattro millesimi di secondo sul canadese Theo Downey, che comandava a metà della prova e sperava di concludere vittoriosamente questa tappa.