Sport.quotidiano.net - Sassuolo Una nobile in crisi sfida il ’Mapei’

di Lorenzo LonghiIl sogno che ilsta inseguendo in questo campionato è esattamente quello che la Sampdoria avrebbe voluto realizzare un anno fa, vale a dire il rimbalzo immediato dalla B alla A dopo la retrocessione. In questo senso, la partita di domenica a Reggio Emilia diventa anche un pretesto di analisi per due situazioni che, a dispetto del medesimo obiettivo iniziale, la Sampdoria 2023-24 e il2024-25 hanno vissuto in maniera completamente diversa in termini di risultati, tranquillità societaria e rapporto con la tifoseria. E se, da un lato, oggi a Genova si può guardare il club neroverde con una certa invidia per come stanno andando le cose, dall’altro le difficoltà dei blucerchiati rappresentano per ilun monito, perché i problemi della Samp sono esattamente quelli di una società e di una squadra che, ormai disabituati al fango della B, una volta che vi si ritrovano impantanati fanno una fatica enorme a uscirne.