Roma è in overtourism | i controlli degli agenti tra affittacamere irregolari e ospiti fantasma

, 6 dicembre 2024- I Carabinieri della Compagnia diCentro, con il supporto dei Carabinieri del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro), hanno condotto una serie dinel centro della Capitale, mirati a monitorare il fenomeno dell’, garantire la sicurezza pubblica e contrastare microcriminalità e degrado.Durante l’attività, è stato ispezionato un edificio dove sono stati controllati seia breve termine, quattro dei quali sono risultati. Nel dettaglio, il titolare di una delle attività è stato sanzionato con una multa di 1.950 euro per aver impiegato un lavoratore in “nero”. Un altro gestore è stato sanzionato con una multa da 6.666 euro dopo che i Carabinieri hanno accertato la riscossione di pagamenti per attività ricettive prive di S.C.I.