Raspadori stecca ancora | la Serie A gli offre due alternative

L’attaccante bolognese ha giocato male in Lazio-Napoli di Coppa Italia e ora ci si interroga sul suo futuro: laA glidue soluzioniNuova partita da dimenticare per Giacomo, proprio a seguito di un’intervista pubblicata sui canali della Nazionale dove chiedeva maggiore minutaggio. Ebbene, Jack ha ottenuto finalmente l’occasione di giocare dall’inizio. Certo, non è stato messo in condizione di splendere, in un sistema tattico che lo penalizza. Ma nella partita contro la Lazio in Coppa Italia si è reso protagonista anche di errori grossolani.In questa stagione sotto il mandato di Conte, l’attaccante dell’Italia sta giocando sotto tono. Male quando Lukaku non eraun giocatore del Napoli o non era in condizione e il mister ha provato ad usarlo come falso nueve; male anche come subentrante nelle gare in cui è stato chiamato in causa.