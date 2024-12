Ilrestodelcarlino.it - Più fondi in arrivo per ridisegnare il volto della città

Sono state riviste le tabelle per finanziare il Pug, ovvero il Piano urbanistico generale. Urbino avrà una integrazione 127.592 mila euro, arrivando così a 231.889 mila euro il finanziamento complessivo dedicato alla dotazione dello strumento urbanistico introdotto dalla nuova legge regionale. Risorse maggiori dunque rispetto ai 104.297 mila euro annunciati il 7 novembre scorso dovenon capoluogo aveva ricevuto risorse più consistenti. Le risorse ora sfiorano la soglia massima dei 250mila euro stabilita per la fascia riservata ai capoluoghi di provincia con popolazione fino a 70mila abitanti, nella quale ha partecipato il Comune di Urbino. "Come avevamo annunciato – spiega il sindaco Maurizio Gambini – il nostro Comune ha percepito risorse più elevate proprio in virtù del suo riconoscimento come capoluogo.