"Nuova struttura indoor dedicata a tutti gli sport"

"Progettazione e avvio dei lavori entro il 2025". Il sindaco Luca Serfilippi ha annunciato al Teatro della Fortuna, davanti alla platea degliivi, l’impegno della sua giunta a "costruire unaper tutte le disciplineive, nell’area dell’ex mattatoio, per un costo complessivo di 4-5 milioni di euro". Un impegno preso in occasione del Galà delloche si è svolto, mercoledì sera, con la partecipazione di società e atleti "invitati per celebrare l’impegno di ciascuno di loro e i risultati raggiunti". Un palcoscenico di grande visibilità per il sindaco Serfilippi, l’assessore alloAlberto Santorelli, il collega ai Lavori pubblici Gianluca Ilari e il presidente della Fondazione Teatro, Stefano Mirisola, nei panni del padrone di casa, che hanno raccontato gli obiettivi dellaamministrazione per far cresce locittadino e dare una ‘casa’ a tutte le societàive.