Napoli, Manfredi: "Ticket di accesso per il Centro storico? Non è la strada"

Tempo di lettura: < 1 minuto“Non credo che l’istituzione di und’ingresso sia la. Ritengo che il vero tema sia avere una città in cui i punti di attrazione siano più distribuiti sul territorio e ciò consentirebbe anche ai turisti di non andare tutti nello stesso posto e di diluirsi sul territorio”. Lo ha detto il sindaco di, Gaetano, a margine dell’accensione delle luminarie natalizie, a proposito dell’ipotesi di istituire undiper ildiha ricordato che una tale misura è stata adottata soltanto a Venezia ed ha evidenziato che “l’analisi dei dati ci dimostra che ilnon ha ridotto l’afflusso in città, ha soltanto aumentato l’introito per il Comune ma anche con una difficoltà di riscossione perchè è una cosa molto complicata.