Modulari e leggere. Ecco le console operative per le marine militari del futuro

Grazie all’accelerazione tecnologica degli ultimi anni, ilè sempre più vicino, e l’Italia sta giocando un ruolo di primo piano nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia. È un momento importante soprattutto per chi realizza la tecnologia di base dei sistemi. Oggi, infatti, non è più sufficiente avere una piattaforma, che può essere una nave, un sottomarino o – sempre di più – un drone. La vera sfida è integrare mondi diversi in una rete più ampia. I dati raccolti da questi network, inoltre, dovranno essere messi a disposizione degli operatori umani in maniera efficace ed efficiente, grazie all’integrazione di software per l’analisi dei big data e dell’IA.La nuovaUn esempio di questi sistemi è la MultifunctionMfc14 presentata da Elesia: una stazione operatore scalabile e configurabile per diverse missioni, grazie anche alla possibilità di personalizzare i joystick e le altre componenti, installabile su piattaforme navali e terrestri.