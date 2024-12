Mistermovie.it - Mister Movie | 28 Anni Dopo Data di Uscita e Tutto sul Sequel della Saga Horror Cult

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Scopri le ultime notizie su 28, ildi 28 Giorni: trama, cast,die disponibilità in streaming.Il Ritorno di unaLeggendariaL’attesissimo28è finalmente realtà.il successo di 28 Giorni(2003) e 28 Settimane(2007), il regista Danny Boyle e lo sceneggiatore Alex Garland tornano a collaborare per espandere l’universo di questaapocalittica. Con una nuova trilogia in programma, 28sarà il primo capitolo di questa ambiziosa espansione, atteso per il 2025. Anche se laufficiale dinon è stata ancora confermata, l’entusiasmo per questo progetto è già alle stelle.Una Trama Oscura e AvvincenteLa storia di 28ci riporta in una Gran Bretagna completamente devastata da decenni di epidemia.