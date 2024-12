Davidemaggio.it - Milly Carlucci ‘in fuga’ dalle domande su Mariotto

Dopo la fuga dalla decima puntata, Guillermotornerà a sedersi tra i giurati di Ballando con le Stelle? E’ questo uno dei ‘piatti’ più forti del prossimo appuntamento del talent show di Rai 1. Lo sa bene anche la padrona di casa. Proprio nelle scorse ore, la conduttrice ha detto la sua su quanto accaduto sabato scorso con il giurato, provando ad alimentare l’attesa per la seconda semifinale del programma, prevista il prossimo 14 dicembre (domani andrà in onda la Prima della Scala).Sabato 14 si saprà come va a finireha detto laconicamente, ieri sera, nel corso della presentazione di Vitamia, il libro di Alberto Matano, ‘custode del tesoretto’ a Ballando. Parole con le quali di fatto non ha preso una posizione, cosa che conferma ciò che sospettiamo e cioè chetornerà stabilmente nel suo ruolo.