Secoloditalia.it - Macron in un cul de sac. I socialisti pronti a collaborare: “Ma vogliamo un premier di sinistra”

All’indomani del discorso televisivo alla nazione, visto da 18 milioni di francesi, Emmanuelè alle prese con le consultazioni in vita della nomina del nuovodopo la caduta del governo Barnier, in carica per soli tre mesi. Lo stallo è palpabile ma il presidente sempre più solo e sconfitto non ha molto tempo, è costretto a trovare in fretta la quadra per superare lo strappo istituzionale. Una soluzione, probabilmente un governo ‘tecnico’, che lui chiama di interesse nazionale per galleggiare e arrivare – come ha annunciato ieri – alla fine del mandato nel 2027.consulta ima.Si aprono le danze delle consultazioni a cominciare dai. “Scartati” per ora dagli inviti dell’Eliseo i nemici numero uno, accusati di aver dato vita a un fronte anti-repubblicano per far affondare il governo, il Rassemblement National di Marine le Pen e La France Insoumise.