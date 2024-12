Lanazione.it - Lucca, ingerisce ovuli di droga e muore in mezzo alla strada

Leggi su Lanazione.it

, 5 dicembre 2024 – Purtroppo non è “Lucy“, non è un film di Luc Besson, non c’è Scarlett Johansson come protagonista, e non è sicuramente un film. E’ una drammatica storia vera, che lascia sgomenti e con ancora tantissimi punti interrogativi, una tragedia che non sempre si vede, ma che ci fa capire quanto ancora certi orrori continuino a capitare ogni giorno. Più vicino di quanto possiamo immaginare, purtroppo. Un fatto scioccante, successo stavolta proprio a, in pieno centro storico,luce del sole. I fatti risalgono a qualche giorno fa, nella centralissima via Mordini. Al personale del 118 arriva una chiamata di soccorso, uno straniero, probabilmente un turista, si sente male e si accascia. Corrono i soccorsi, per cercare di salvare il ragazzo, un classe ’85, originario di Santo Domingo e domiciliato in Spagna.