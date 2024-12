Bergamonews.it - Liti, risse, coltelli: chiuso per 15 giorni un bar a Sorisole

, accoltellamenti. Un bar che si trova aè statodal Questore di Bergamo e lo resterà per 15.Il provvedimento segue un grave episodio occorso nelle vicinanze del locale stesso una sera di fine settembre. Una lite, iniziata fuori dal locale tra due soggetti, che ha poi visto coinvolti numerosi altri frequentatori del bar. Lite culminata con il ferimento con arma da taglio di uno dei due.L’attività dei poliziotti della Divisione Anticrimine ha poi permesso di appurare la presenza nelle pertinenze del locale di un soggetto colpito dalla misura di prevenzione del Divieto di accesso agli esercizi pubblici (cd DACUR).L’attività del bar era già stata sospesa per 7ad agosto a seguito di “gravi episodi”, li definisce la Questura, avvenuti sia all’interno che all’esterno del locale, per disturbo della quiete pubblica.