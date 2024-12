L’Inter riparte dopo lo choc di Firenze | c’è il Parma sbarazzino per non perdere terreno dal Napoli

Leggi su Sportface.it

Il Bayer Leverkusen incombe, madeve pensare solo al campionato e poi potrà focalizzarsi su un’altra sfida decisiva in Champions. E’ subito tempo di Serie A già al venerdì per i nerazzurri, obbligati a vincere contro il, capace pochi giorni fa di battere la Lazio lanciatissima, per nondale riportarsi a -1, mettendo pressione agli azzurri in attesa di recuperare la partita con la Fiorentina. Una settimana libera di impegni e lodi, dove si è giocato per un quarto d’ora prima della grande paura: Simone Inzaghi non deve proprio far riposare nessuno, e così giocheranno i migliori, con Lautaro Martinez e Thuram lì davanti e una difesa obbligata dalle assenze di Acerbi e Pavard, con Carlos Augusto recuperato solo per la panchina.A caccia dunque dei tre punti in una sfida-trappola, perché i ducali hanno dimostrato di poter far punti con chiunque e hanno battuto già Milan e Lazio in casa, fermando anche la Juventus sul pari in trasferta.