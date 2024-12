Bergamonews.it - La Rete bergamasca contro la violenza di genere torna in piazza: “Basta femminicidi”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Dopo la straordinaria manifestazione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione dellasulle donne, con le strade di Bergamo riempite da tremila persone che hanno risposto all’appello “Fermiamo la, insieme”, laladiin: domenica 8 dicembre, come ogni giorno 8 del mese, appuntamento alle 18 in Largo Rezzara, accanto aPontida (attenzione, l’orario per la stagione invernale sarà le 18, non più le 18,30), per il presidio “permanente”di.È previsto l’intervento musicale di Veronia Sbergia, tra le più significative cantanti europee di root blues, early jazz e gospel, accompagnata da Max De Bernardi: la musicista e cantante, che condivide l’impegno della, ha scelto di fare questo regalo al suo territorio.