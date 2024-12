Calciomercato.it - Juventus, la scelta è fatta: cessione doppia per finanziare il mercato

I bianconeri si muovono sulin uscita per racimolare le risorse per gli acquisti di gennaio: sono in due a dover essere sacrificatiIl calciodi gennaio, sebbene manchi ancora qualche settimana al suo via ufficiale, sta già entrando nel vivo. Si susseguono senza soluzione di continuità rumours vari di trattative o potenziali tali e al centro del ring c’è la, protagonista annunciata e inevitabile viste le necessità che presenta la rosa bianconera in questo momento, decimata dagli infortuni., laperil– Calcio.it (fonte: © LaPresse) Sarà unaobbligata a fare tante operazioni in entrata, lo stiamo dicendo da un po’ su Calcio.it. La richiesta di Thiago Motta a Giuntoli è di ben quattro acquisti nei vari reparti, per avere a disposizione una rosa con sufficienti alternative per provare ad arrivare in fondo a tutte le competizioni.