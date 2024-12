Inter-news.it - Inter, tutto in cinque giorni: doppia missione per i nerazzurri – CdS

Legiornate dell’per fare bottino pieno. Isi preparano ad unanon banale e Simone Inzaghi non lascia nulla al caso.– Prima il Parma, poi trasferta a Leverkusen contro il Bayer: insomma, l’è chiamata ad una, sottolinea il Corriere dello Sport, molto importante. Da un lato, riprendere la marcia in campionato dopo lo shock di Firenze e i terribili minuti legati a Edoardo Bove; dall’altro, chiudere la pratica qualificazione in Champions League.per fare bottino pieno: fare sei punti per iniziare al meglio l’ultimo mese dell’anno. Oggi, l’sfida il Parma a San Siro e lo farà con i migliori, ossia con la formazione che è scesa in campo per un quarto d’ora a Firenze. Poi martedì sera, volerà a Leverkusen.