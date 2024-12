Metropolitanmagazine.it - Il reboot di “Scrubs” è in arrivo e forse torneranno anche i protagonisti originali

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il tanto vociferatodisi sta avvicinando alla realtà. Il progetto è ora ufficialmente in fase di sviluppo presso ABC dopo essersi assicurata il coinvolgimento del creatore/produttore esecutivo della serie Bill Lawrence. Come ha riportato Deadline, è stato necessario elaborare un accordo con la Warner Bros TV, con cui Lawrence ha un accordo di esclusività e per cui ha scritto quattro serie. Dopo settimane di trattative, ildiè diventato realtà, consentendo a Lawrence di sviluppare il seguito per la ventesima serie TV della Disney e ABC. Non sarà però lui lo showrunner di. Con Lawrence a bordo, la 20th TV si sta muovendo per assicurarsiil cast originale. Tra i tanti, la star Zach Braff, che interpreta John “JD” Dorian, Sarah Chalke (Elliot Reid), Donald Faison (Christopher Turk) e John C.