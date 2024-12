Top-games.it - I migliori Artwork di Mass Effect

Leggi su Top-games.it

Tra pochi giorni uscirà finalmente: Legendary EditionL’ormai cult videoludico sta per tornare su console next gen, completo di tutti e tre i capitoli, a loro volta comprensivi di tutto il materiale extra (DLC) uscito nei mesi successivi al rilascio del capitolo.Se vi siete persi le nostre vecchie news relative a questo titolo fenomenale, vi riporto qua i link:Legendary Edition descrive in dettaglio la risoluzione e i FPSLegendary Edition in pre-orderL’epica e altamente cinematografica avventura fantascientifica di Bioware vede il comandante Shepard in mezzo a degli eventi e delle missioni altamente pericolose per combatterei razziatori ed evitare lo sterminio della razza umana.Il comandante Shepard, oltre che essere un soldato eccellente in prima lineaè anche una persona altamente affabile, capace nelle contrattazioni e a creare legami con persone anche di varie razze: è così appunto che riuscirà a unire ielementi di goni razza presente anche al di fuori dell’allenaza dei sistemi.