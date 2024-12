Inter-news.it - Hernani: «Buon approccio del Parma ma Inter superiore e di qualità!»

si presenta davanti ai giornalisti per la conferenza stampa al termine di. Ecco le parole del calciatore gialloblù dopo aver incassato il 3-1 da parte dei nerazzurri. Insieme a lui anche mister Pecchia.Le dichiarazioni dinella conferenza stampa postRisultato negativo ma avete mantenuto una striscia di prestazioni positive con le big del campionato. Sei d’accordo?Noi lavoriamo sempre per vincere e per esprimere il nostro meglio. Oggi affrontavamo una squadra difficile, volevamo mantenere quel livello che abbiamo avuto contro Milan e Lazio. Non siamo riusciti ma dobbiamo tenere stretto quello che abbiamo fatto dio stasera. Dobbiamo continuare a crederci e migliorare in quello che non siamo riusciti a fare oggi.L’è la squadra più forte tra tutte quelle che ha affrontato ilsecondo te?Noi certamente sappiamo che l’è l’attuale campione d’Italia.