Sport.quotidiano.net - Greselin avvisa il Forlì: "Cerco il mio primo gol"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pistoiese-non sarà di certo una partita banale per Simone. La 26enne mezzala di Cernusco sul Naviglio è nel pieno della maturità e al centro del progetto dell’Olandesina – di cui rappresenta il giocatore, tra quelli di movimento, col più alto minutaggio (1080’) –, ma non dimentica i trascorsi biancorossi, scanditi da 10 gol e 8 assist in 32 presenze un anno fa., come se la passa in quel di Pistoia? "Mi trovo bene, sono contento della scelta. C’è un bell’ambiente e il contesto giusto per fare calcio". Riavvolgiamo il nastro: com’è maturata la decisione di lasciare? "Al termine della stagione ho riflettuto e deciso di sposare il progetto della Pistoiese, convinto dalle ambizioni e dalla serietà della nuova società". Qual è il ricordo più piacevole dell’esperienza biancorossa? "Sicuramente ildei due gol realizzati contro il Prato al ‘Morgagni’.