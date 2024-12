Ilrestodelcarlino.it - Esce ‘San Luca’: Cesare Cremonini al top delle classifiche

Bologna, 6 dicembre 2024 – Lo aspettavamo, e finalmentedomani in tutte le radio ’San, il secondo singolo diestratto dal suo nuovo album ‘Alaska baby’ che segna il ritorno sulle scene dell’artista dopo due anni. Mamette un marchio straordinario a questo ritorno, visto che esordisce al primo posto degli album più venduti e contemporaneamente vede il brano ’Ora che non ho più te’ al primo posto dei singoli (FIMI/Gfk), oltre ad essere il brano più trasmesso dalle radio per due mesi consecutivi. Un fatto del tutto eccezionale per un artista nato in epoca pre streaming, che posiziona ancora una voltatra gli artisti più importanti e influenti del suo tempo. Ma nel disco e nel suo percorso creativo fin da subito è emersa l‘importanza di ’San(brano scritto dacon Davide Petrella e prodotto con Alessandro Magnanini), una canzone che è già un classico, nel qualeabbraccia la voce leggendaria di Luca Carboni.