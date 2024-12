Emis Killa protagonista di ‘No Phone Party’ | Per chi ha voglia di vivere il qui e ora

Leggi su Funweek.it

A poche settimane dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo,sorprende i fan con una sorpresa speciale. Il rapper ha, infatti, annunciato il NoParty, una data evento in programma per domenica 15 dicembre 2024 al Fabrique di Milano. La regola? Niente cellulari.Del resto, durante i suoi live,ha spesso invitato il pubblico a spegnere i telefoni perappieno l’energia e le emozioni del concerto, senza distrazioni. Con il NoParty, il rapper porta questo concetto a un nuovo livello: per tutta la durata dello show, i cellulari non potranno essere utilizzati, salvo un momento dedicato in cui sarà l’artista stesso a dare il via libera.“Quest’idea del concerto senza l’uso dei telefoni mi girava in testa da un po’”, scritto l’artista nelle sue stories su Instagram.