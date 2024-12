Quotidiano.net - Corea del Sud, il presidente Yoon perde il sostegno del suo partito: “Voleva arrestare i politici”

Leggi su Quotidiano.net

Seul, 6 dicembre 2024 – Si aggrava la crisi politica che sta colpendo da diversi giorni ladel Sud, a seguito della decisione delSuk Yeol di dichiarare la legge marziale; scelta poi ritirata nell’arco di poche ore per via di un voto contrario del parlamento. Ad aggiungersi alla lista di coloro che chiedono un passo indietro del capo di Stato si aggiunge il suo stesso gruppo, ildel potere del popolo. Per il leader Han Dong-hoon,deve essere subito sospeso dalla carica diin quanto costituisce “un grave pericolo per i cittadini”. Le sue parole lasciano intendere che anche il Ppp sia pronto a sostenere un eventuale impeachment in parlamento. “C'è la possibilità che ilpossa di nuovo intraprendere un'azione radicale”, ha aggiunto Han, che ha sottolineato l’iniziale volontà didimoltiimportanti durante lo stato d’emergenza.