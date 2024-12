Catania sequestrati quasi 300 kg di fuochi d’artificio illegali

Leggi su Dayitalianews.com

Un maxi sequestro di.Gli agenti del Nucleo Artificieri sono riusciti a risalire ad una importante quantità dipirotecnici, 105 chili, trasportata in violazione della normativa sul trasporto delle materie esplodenti da due uomini, un napoletano di 40 anni e un catanese di 38 anni, che sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il mancato rispetto delle prescrizioni indicate in licenza, nonché per il trasporto illegale di, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole fino a sentenza di condanna definitiva.I poliziotti, dopo aver osservato le varie fasi di trasbordo, effettuate senza alcuna cautela, addirittura lanciando da un camion all’altro le scatole con i, facendo cadere i colli e danneggiandoli, hanno deciso di intervenire immediatamente per evitare l’insorgere di una situazione di pericolo.