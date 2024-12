Thesocialpost.it - Briatore cede il Twiga a Leonardo Maria Del Vecchio, passa di mano anche il Billionaire

Leggi su Thesocialpost.it

Investire nel settore dell’ospitalità è uno dei principali obiettivi diDel. Con la recente firma del family office LMDV Capital, attraverso Triple Sea Food, per l’acquisizione del marchioe di quattro location del gruppo Majestas, di cui Flavioè il fondatore, il ventinovenne figlio diDelha dimostrato la sua determinazione. “Questa operazione sottolinea il nostro impegno verso lo sviluppo dell’ospitalità italiana, un settore che consideriamo cruciale per il futuro del nostro Paese”, ha dichiarato Del, presidente di LMDV Capital. “non è semplicemente un marchio, ma un simbolo dell’eccellenza e dello stile italiano conosciuto a livello globale. Integrarlo in Triple Sea Food significa non solo preservare un’eredità di successo, maaprire a nuove opportunità”.