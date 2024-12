Lanazione.it - Bombole del gas: allarme sicurezza. L’incidente di mercoledì riporta in primo piano un grave problema

Aumentano gli incidenti a causa dellea gas. Sono gli stessi responsabili dei vigili del fuoco a renderlo pubblico. Intanto proseguono ancora le operazioni per quanto accaduto ieri nel territorio comunale di Monteriggioni. Attimi di paura nel tardo pomeriggio diin un’abitazione in Strada del Cetino, appunto, nel comune di Monteriggioni, per l’esplosione di una bombola di gas. Feriti mamma e figlio: lei di 69 anni e lui di 31. Hannoto varie ustioni e sono stati trasportati in codice 2 al Pronto soccorso delle Scotte. Danni anche all’appartamento, soprattutto al solaio dell’edificio. L’esplosione, provocata da una fuga di gas, è avvenuta poco prima delle 17 al secondodell’appartamento dove vivono mamma e figlio. L’è scattato immediatamente e sul posto, nel giro di pochi minuti, sono arrivati l’automedica dell’ospedale di Campostaggia, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Siena, l’ambulanza della Misericordia di Poggibonsi, i vigili del Fuoco del comando provinciale e le forze dell’ordine.