Anteprima24.it - Auto a fuoco sull’autostrada: i caschi rossi spengono l’incendio

Tempo di lettura: < 1 minutoAncora un incendioquesto pomeriggio intorno alle 15:00 sull’strada A30 all’altezza di Mercato San Severino in direzione sud.Per causa devi verificare l’mobile in transito ha presoe l’autista è riuscito ad accostarsi e a liberare l’abitacolo prima di essere coinvolto dalle fiamme.Sul posto la squadra di vigili deldi Mercato San Severino che ha provveduto a spegneree a mettere in sicurezza la vettura. Traffico lievemente congestionato.L'articolosull’strada: iproviene da Anteprima24.it.