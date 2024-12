.com - Arresto Netanyahu, Corte penale internazionale: “Mandato va eseguito”

(Adnkronos) –Tutti i Paesi che aderiscono alla, quindi anche la Francia, sono tenuti ad eseguire i mandati diemessi dall’Aja, inclusi quelli nei confronti di capi di Stato o di governo esteri, come il premier israeliano Benjamin. Nel caso in cui questi Paesi ritengano che ci sono circostanze che “impediscono loro di cooperare con la”, allora devono rivolgersi ai giudici, cui spetta la decisione. Lo spiega, a Bruxelles incontrando la stampa, il portavoce della Cpi Fadi el Abdallah. Il problema sorge perché né la Russia né Israele aderiscono alla Cpi (l’Ucraina aderirà a partire dal primo gennaio 2025). La Cpi, che ha sede all’Aja e conta 124 Paesi aderenti, non va confusa con ladi Giustizia, principale organo giudiziario dell’Onu, che ha anch’essa sede nella capitale olandese.