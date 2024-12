Zonawrestling.net - AEW: Penta El Zero Miedo non è più in All Elite, rimosso dal roster ufficiale

Leggi su Zonawrestling.net

La confermadalla AEWLa AllWrestling ha ufficialmenteEldalla pagina delsul proprio sito web, confermando le voci che circolavano da giorni sulla sua uscita dalla compagnia.La situazione contrattualeSecondo quanto riportato, il contratto diè scaduto all’inizio del mese, rendendolo di fatto un free agent. Tuttavia, suo fratello e partner nei Lucha Brothers, Rey Fenix, rimarrà in AEW almeno fino al 2025, a causa del tempo aggiunto al suo contratto per via degli infortuni subiti, nonostante al momento non ci siano piani immediati per il suo utilizzo.Il lascito dei Lucha Brothers in AEWDurante la loro permanenza in AEW, i Lucha Brothers hanno conquistato gli AEW World Tag Team Championships, distinguendosi per il loro stile spettacolare sul ring.