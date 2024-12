Liberoquotidiano.it - "Umiliano la maggioranza dei magistrati": Donzelli spiega il piano per fermare le toghe rosse

C'è Atreju sullo sfondo. E Giovanni, responsabile dell'organizzazione nazionale di Fratelli d'Italia, fa il punto in un'intervista a Repubblica. Non solo la kermesse di FdI, ma da quella si parte. Il via la prossima domenica, il titolo di questa edizione è "La via italiana". Quando chiedono acosa significhi "La via italiana,: "Che grazie al lavoro di Meloni l'Italia è protagonista nel mondo. Pensi alla politica estera. In Italia arranchiamo? Non è così. Oltre al reddito, che non è un dettaglio, stiamo cambiando il fisco: niente più Stato vessatore, infatti abbiamo il record di recupero dell'evasione. E poi abbiamo avviato le riforme strutturali", ribatte punto per punto. Dunque la stoccata alle opposizioni: "È la sinistra che prevedeva il crollo dell'Italia con Meloni.