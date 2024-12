Lortica.it - Treni in Toscana, disservizi record: la Firenze-Arezzo-Chiusi tra le linee più critiche

Secondo i dati ditalia, otto delle quattordiciregionali non hanno raggiunto l’indice minimo di affidabilità del 98%, con ritardi e soppressioni che hanno penalizzato i pendolari. Le tratte piùincludono la-Pisa-Livorno, che si ferma al 97,23%, e la, mentre solo tresuperano il limite di poco.Nonostante gli investimenti regionali in nuovie il costante monitoraggio, la puntualità e la regolarità del servizio non sono migliorate.L’assessore regionale Baccelli ha chiesto atalia un rimborso straordinario (bonus pendolari) per tutti gli abbonati, anche delleche hanno raggiunto la soglia minima, e ha preteso correttivi urgenti. L’assessore ha inoltre richiesto report più frequenti e annunciato un incontro contalia e RFI per definire soluzioni concrete e contrastare isegnalati anche nei mesi successivi.