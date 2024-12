.com - Terza Categoria / Coppa Marche, Urbanitas Apiro e Valle Del Giano passano il turno: il quadro degli ottavi

Leggi su .com

I rosanero e i rossoverdi vincono entrambi per 3-1 ed accedono aglidi finale, dove troveranno le già qualificate Largo Europa, Maiolati Pianello e Serra Volante dal girone C: ildi finale diSINA 5 dicembre 2024 – Nella settimana dei recuperi didiDelcompletano l’opera e si qualificano aglidi finale del torneo, superando rispettivamente per 1-3 il Morroe sempre per 3-1 lo Splendorvitt Loreto.Grande prova per entrambe, che confermano la vittoria dell’andata e portano il numero massimo di squadre del girone C, ben cinque, alsuccessivo. Le due squadre saranno infatti accompagnate tra le ultime sedici dal Largo Europa, vincente per un totale di 4-2 sul Real Sassoferrato, il Maiolati Pianello, passato per la regola dei gol in trasferta dopo il 3-3 complessivo contro la Junior Osimana, e la Serra Volante, che ha invece eliminato il Tre Ponti con un 3-2 finale.