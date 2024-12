Liberoquotidiano.it - Terrorismo: 19enne arrestata a gip Milano, 'sono una supporter dell'Isis'

, 5 dic. (Adnkronos) - E' stata bloccata in aeroporto a Orio al Serio, con un biglietto di sola andata per la Turchia, lakenyotadalla polizia, su indaginea Digos di, che sarebbe stata pronta ad arruolarsi e combattere accanto all'in Siria. Hafsa M. sui social sosteneva come il jihad nelle guerre è anche per le donne citando l'esempio di 'Aisha' seconda sposa di Maometto e sempre nelle chat risultano rapporti con alcune persone turche a cui "faceva presente di essere una" si legge nell'ordinanza del gip meneghino Luca Milani che ha convalidato il fermo e disposto il carcere. All'udienza di convalida, la diciannovenne ha dichiarato di essere stata intenzionata a raggiungere al Turchia per sposarsi con un ragazzo conosciuto sui social e di avere idee "conservatrici circa la religione islamica e, in particolare, sul ruoloa donna e ha affermato di essere rimasta scossa nel vedere le immagini di uomini e donne di fede musulmana torturati e bruciati nei paesi in cui viguerre e persecuzioni".