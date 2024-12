Bergamonews.it - Tecnologia per superare la fragilità cognitiva: “Un aiuto per i bambini”

Bergamo. Grazie allasi possono valorizzare le potenzialità deicon gravi. Partendo da questo presupposto ha preso forma il progetto “Occhio per occhio, mente per mente”, promosso dalla Fondazione Angelo Custode Onlus e sostenuto dalla Fondazione Istituti Educativi di Bergamo.L’obiettivo è quello di migliorare le capacità cognitive e comportamentali dei minori con disabilità intellettiva partendo dalla vista. Appena saranno terminati i lavori, in una stanza “immersiva”, in cui verranno installate apposite innovative tecnologie, indossando occhialini speciali,e ragazzi potranno rafforzare la loro capacità visiva traendone giovamento nella quotidianità.Alla base c’è lo scambio fra l’esperienza e le competenze di professionisti di diversi settori, a cominciare dal dottor Silvio Maffioletti, esperto in valutazione delle abilità visive in età evolutiva e nella relazione tra i problemi visivi e l’apprendimento della lettura, e l’ingegner Mirko Gelsomini, specializzato in tecnologie educative ed interfacce multisensoriali.