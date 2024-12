Iltempo.it - Strano, toghe rosse al servizio di Lucano. “Siamo con voi sindaco”, l'intercettazione choc

«La dottoressa Tarzia mi dice: "con voi,", mi ha detto ieri. Una stima. C'è stata la riunione di tutti i magistrati democratici. "Ci dovete dire come evolve questa situazione con la Prefettura e prenderemo una posizione". Guarda che parole. "Prenderemo una posizione"». A vantarsi con un collaboratore dell'appoggio della corrente di sinistra dei magistrati è Mimmo, ildi Riace finito a processo per le irregolarità nella gestione dei migranti. L'europarlamentare di Avs, nell'estate del 2017, tesseva la rete di coperture per salvare il suo modello Riace, mettendo a punto un sistema di rendicontazione delle spese del tutto arbitrario e preparando le controdeduzioni alla relazione prefettizia con l'aiuto del suo amico Emilio Sirianni, giudice civile della Corte d'Appello di Catanzaro, iscritto a Magistratura Democratica, il quale prometteva alindagato che si sarebbe mosso con i vertici nazionali.