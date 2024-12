Liberoquotidiano.it - "Sì, ha incontrato il fratello del boss". Clamoroso: chi inguaia Antonio Decaro

incontrò Massimo Parisi,delSavinuccio e dipendente Amtab (la partecipata comunale dei trasporti). Lo ha confermato ieri in aula il collaboratore di giustizia Nicola De Santis. Incontro cheha sempre negato e su cui la procura di Bari ha indagato chiedendo l'archiviazione. De Santis è stato sentito ieri al processo nato dall'inchiesta Codice interno, che ha svelato presunti legami tra mafia, politica e imprenditoria cittadina con i 130 arresti e l'invio da parte del Viminale di una commissione d'accesso per verificare eventuali infiltrazioni mafiose nel Comune. E che nel frattempo ha deciso di commissariare proprio l'agenzia comunale dei trasporti. «Massimo Parisi è entrato all'Amtab per politica, prima del concorso era già dentro» ha confessato De Santis.