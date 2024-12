Ilrestodelcarlino.it - Serve più cura per l'economia della montagna

Le recenti ondate di maltempo hanno messo in evidenza la fragilità dell'Appennino. Frane , smottamenti, strade devastate. Laha necessità di. Tuttavia voglio segnalare che nonostante ciò esiste in Appennino una fascia di imprenditori che nonostante tutto investono e creano posti di lavoro. Questa categoria va agevolata non con le elemosine, ma con le infrastrutture per rendere più snella la produzione e le dinamichelogistica. Federico Chiesa Risponde Beppe Boni Dobbiamo voler più bene alla, territorio troppo spesso oggetto di promesse non sempre mantenute e di distrazionipolitica. È vero, il cambiamento del clima ha messo in evidenza la fragilità del territorio. Gli enti pubblici che ne hanno competenza devono agire in fretta sulla prevenzione. La lezione è servita? Speriamo.