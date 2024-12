Zon.it - Scafati, incendio in un ex cotonificio: deposito di rifiuti in fiamme

Come riportato da SalernoToday, questa mattina, intorno alle 7:00, unè scoppiato all’interno di un exabbandonato situato in via Pasquale Vitiello a. La struttura, ormai inutilizzata da tempo, era stata trasformata in unabusivo di, che per ragioni ancora da chiarire hanno preso fuoco.L’intervento dei soccorsiSul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore, supportati da due autobotti e da un “carro aria” per garantire il rifornimento di ossigeno agli operatori impegnati. Lesono state domate dopo un intenso lavoro, e per spegnere le braci residue è stato utilizzato estinguente schiumogeno, con l’obiettivo di mettere in sicurezza l’intera area.Le autorità competenti hanno avviato accertamenti per determinare le cause dell’e verificare eventuali responsabilità, dato lo stato di abbandono e degrado della struttura e la presenza diaccumulati.