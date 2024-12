Lanazione.it - Sabato 7 dicembre alle 16 torna Yoga al Museo Archeologico

Arezzo, 52024 –16al. Ilcome luogo di benessere e di cura di sé. Questo è il principio che ha spinto la direzione del, la Fondazione Arezzo Intour e la Scuola diIntegrale Ramananda a collaborare per creare un’occasione in cui poter coniugare la pratica delloalla crescita culturale. Il corso “al” si svolge nella Sala delle Ceramiche e si articola in 10 lezioni da16 novembre a1° febbraio, dore 1617.30. Le sessioni disono curate da Ramananda Scuola diIntegrale nell’ambito del progetto “Loper i Musei. I Musei per lo”. Ad ogni incontro è associato un pezzo delle collezioni archeologiche, che viene raccontato dal personale del. Nella prima lezione sono state presentate alcune testimonianze dei culti orientali praticati nell'Arezzo romana, nel secondo incontro l'approfondimento è stato dedicato alla scultura del dio SIlvano, da poco esposta, mentre nel terzo è stata protagonista la straordinaria anfora attica rinvenuta nella necropoli etrusca di Casalta a Lucignano.