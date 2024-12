Notizie.com - Pronta a combattere in Siria per la Jihad, fermata 19enne a Milano: stava prendendo un volo per la Turchia

Gli uomini della Digos, nell’ambito di un’operazione contro il terrorismo internazionale, hanno bloccato unache si era radicalizzata.La bandiera nera dell’Isis, la guerra santa, la sposa di Maometto. Poi i contatti, il desiderio di partire subito dopo l’attacco dei ribelli in. La polizia di stato l’ha bloccata in aeroporto mentreper imbarcarsi per la: è accusata di arruolamento con finalità di terrorismo.inper launper la(POLIZIA DI STATO FOTO) – Notizie.comGli agenti della sezione antiterrorismo internazionale della Digos die della Direzione centrale della polizia di prevenzione hanno fermato Hafsa Bakari Mohamed,kenyota. Il provvedimento è stato già convalidato dal gip.