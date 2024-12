Iodonna.it - Pilates Reformer, che cos’è e perché serve alle donne sopra i 40 anni?

I benefici delsono numerosi,ttutto per le(ma anche per gli uomini) intorno ai 40/50. Unnamento regolare e costante può migliorare la flessibilità del corpo, riallineare la postura attraverso esercizi che favoriscono il corretto supporto alla colonna vertebrale. Può allungare i muscoli e la fascia tendinea, lubrificare le articolazioni e molto altro. Utilissimo anche a livello emotivo e respiratorio, il metodo è nato quasi un secolo fa in Germania grazie all’esperienza di Joseph Hubertus, che ancora ragazzo, con l’intento di migliorare la propria forma fisica, mise a punto la disciplina che nel tempo si è evoluta e ampliata.fare: tutti i benefici di questa disciplina X Tra le varie declinazioni delc’è il, di cui ci parla Maria Luisa Valente, personal trainer e insegnante di, fondatrice di Allyoucanfit Studio.