Perché il turismo è parte integrante del declino italiano

I sogni, si dice, muoiono all’alba, e lo stesso vale per molte illusioni sul futuro, anche in ambito economico. Il nostrone è un esempio emblematico: secondo una certa narrazione rappresenta il settore trainante contro ileconomicoe invece finisce per incarnarlo perfettamente. I numeri assoluti delle presenze, ovvero delle notti trascorse dai turisti, sembrano alti a prima vista, parliamo di 81,1 milioni ad agosto, 74,7 in luglio, 52,3 in giugno, ma avvicinando lo sguardo si scopre che, forse a sorpresa, c’è stato un calo rispetto al 2023 e anche rispetto al periodo pre-Covid, che non è stato quindi superato. E i mesi peggiori sono stati proprio quelli più ricchi, quelli estivi, in primavera era andata meglio, con maggio e marzo che, a causa della Pasqua bassa, avevano visto insieme 7,2 milioni di pernottamenti in più, più che compensando i 4,3 milioni in meno di aprile.